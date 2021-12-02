封測大廠日月光投控(3711)宣布，將以14.6億美元（約新台幣406.02億元）出售中國大陸子公司給北京智路資本，預計12月可完成交易、認列處分利益6.28億美元（約新台幣174.84億元），估可挹注第四季每股盈餘（EPS）約4.06元。

日月光投控1日晚間公告，董事會已與智路資本簽署股權買賣協議，約定以14.6億美元對價，將昆山日月光、GAPT有限控股和旗下香港全球先進封測、威海日月光、蘇州日月新、上海日榮等子公司全數股權，出售給智路資本或其指定從屬公司。

按雙方協議約定，智路資本或其指定從屬公司應於交割日支付交割款10.8億美元給日月光，並預計於交割日後屆滿半年的次一營業日支付尾款3.8億美元。日月光則應於交割日將各標的公司股權，轉讓給智路資本或其指定從屬公司。

日月光投控此次出售的6家子公司，在威海、蘇州、上海及昆山共有4座工廠，預估交易可認列處分利益約6.28億美元（約新台幣174.84億元），以前三季平均加權普通股數430.9萬張估算，約可挹注每股盈餘4.06元。

日月光投控表示，藉此交易可望優化旗下封測事業在中國大陸的戰略布局及資源有效運用，進而強化在中國大陸市場的整體競爭力。同時，投控將持續強化在台灣的高階技術研發及產能建置資源投注，尋求以全球布局下的先進技術服務所有客戶。