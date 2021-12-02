金管會公布外幣保單最新銷售狀況，2021年前三季新契約保費4475.72億元、年增19％，幅度較前8月13％擴大。其中，投資型保單2197.11億元、年增達1.17倍，成長幅度較前8月1.27倍收斂。傳統型保單2278.61億元、年減17％，但衰退幅度較前8月25％收斂。

美元保單前三季新契約保費157.95億美元、年增達27％，成長幅度較前8月22％擴大。其中，投資型美元保單76.59億美元、年增達1.42倍，成長幅度較前8月1.6倍收斂。傳統型美元保單81.36億美元、年減13％，衰退幅度較前8月19％收斂。

前三季前三大業者方面，投資型外幣保單依序為國泰、台灣、法國巴黎人壽，傳統型外幣保單為南山、中國、新光人壽。其中，投資型美元保單為國泰、台灣、富邦人壽，傳統型美元保單則為南山、中國、新光人壽。

澳幣保單前三季新契約保費1.87億澳元、年減達54％，衰退幅度較前8月57％收斂。其中，投資型澳幣保單1.3億澳元、年減29％，衰退幅度較前8月32％收斂。傳統型澳幣保單0.57億澳元、年減達74％，衰退幅度亦較前8月76％收斂。

人民幣保單前三季新契約保費4.2億人民幣、年減達48％，衰退幅度較前8月51％收斂。其中，投資型人民幣保單3.92億人民幣、年減36％，衰退幅度較前8月38％收斂。傳統型人民幣保單0.28億人民幣、年減達86％，衰退幅度較前8月88％收斂。

前三大業者方面，投資型澳幣保單為國泰、安聯、安達人壽，傳統型澳幣保單為新光、中國、富邦人壽。投資型人民幣保單為法國巴黎、安聯、安達人壽，傳統型人民幣保單則為保誠、中國、第一金人壽。