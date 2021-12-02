台灣建材產業邁向新里程碑。台泥(1101)結合低碳、安全與創新三大特色，推出「混凝土履歷制度」，並透過AI智能驅動創新升級，與財團法人臺灣營建研究院(TCRI)合作，確保產製過程品質及提升公信力。台泥黃健強資深副總表示，此次推出產品履歷制度除了保證品質外，更能精確呈現碳足跡，接下來就可以很精準計算碳排，最後才能完成混凝土碳中和的承諾。

黃健強指出，台泥投資兩億在桃園工廠，增建混凝土專用實驗室，將來在這裡研發新材料，做減碳研究，與學界合作計畫，為客戶進行材料實驗，最終目的是減輕碳排對世界極端氣候的壓力。

台泥在2020年導入數位治理工具精準控管，以AI智能演算法進行品質變異分析，針對產品強度變化判讀，同時委託 TCRI 針對各廠每月原料、出貨內容進行品質等級評鑑，嚴謹掌控生產端品管。

台泥比照食品安全等級替產品安全把關，除混凝土六大原料均通過第三方驗證之外，更深化產品品質透明度，完整揭露組成成分與配比資料，客戶透過掃瞄 QR Code，便可即時掌握混凝土的最新檢驗報告、品質變化趨勢及工程進度。

目前台泥所有製品廠獲得ISO 14001環境管理、ISO 45001職安管理認證，並導入碳足跡盤查，逐步邁向淨零排放規劃。此外，台泥作為台灣營建業重要夥伴，除研發與環境相容的低碳產品，台泥也鼓勵混凝土客戶與建商申請綠建築認證，邁向永續建築的新里程。

今年台泥邁入75年，從指標建築台北101、台中歌劇院、高雄世運場館到台北捷運、高鐵、台積電廠房等重要建設，皆使用台泥預拌混凝土，此次推出履歷制度，進一步提供客戶最具公信力、最完整的建築材料來源，不但品質保證，並為低碳之永續產品。