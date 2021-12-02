美國記憶體大廠美光科技（Nasdaq: MU）繼與聯電(2303)達成全球和解協議後，宣布擴大與聯電的業務夥伴關係，為美光未來向車用、行動裝置以及關鍵客戶的產品供應取得保障。

聯電與美光於11月26日宣布達成全球和解協議，將各自撤回向對方提出的訴訟，聯電將向美光一次支付金額保密的和解金。隨著與美光和解，相關訴訟不確定因素解除，聯電將可專注本業。

美光科技12月1日宣布擴大與聯電的業務夥伴關係，為美光未來向車用、行動裝置以及關鍵客戶的產品供應取得保障。

美光全球營運執行副總裁 Manish Bhatia 表示：「擴大與聯電的合作有助於雙方強化客戶的供應鏈，同時也是加深整個半導體產業合作的絕佳機會。此合作讓美光得以持續為其車用及行動裝置客戶提供關鍵產品，也期待在未來數年透過與聯電合作，為全球客戶提供美光領先業界的記憶體與儲存解決方案。」

聯電董事兼總經理王石表示：「美光為全球最大的半導體公司之一，聯電很高興有機會與美光攜手以滿足客戶的需求。為因應雙方的客戶現今和未來的挑戰，半導體產業內的合作較以往任何時候都更為關鍵。」