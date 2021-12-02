大陸央視新聞用戶端2日報導，中國外交部部長助理華春瑩1日晚緊急約見日本駐華大使垂秀夫，就日本前首相安倍晉三發表涉華言論提出嚴正交涉。

華春瑩表示，日本前首相安倍晉三1日就台灣問題發表極端錯誤言論，粗暴干涉中國內政，公然挑釁中國主權，悍然為台獨勢力撐腰，嚴重違反國際關係基本準則和中日四個政治文件原則。中方對此堅決反對。日本歷史上發動侵華戰爭，對中國人民犯下滔天罪行，沒有任何資格和權利就台灣問題說三道四。

華春瑩指出，中方強烈敦促日方深刻反省歷史，汲取歷史教訓，不得以任何形式損害中國主權，不得向台獨勢力發出任何錯誤信號，不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力，不要在錯誤的道路上越走越遠，否則必將玩火自焚。

垂秀夫表示重視中方交涉，允即報告本國政府。

日本前首相安倍晉三1日在國策研究院舉辦的「影響力論壇」，發表線上演說表示，若對台灣武力侵犯，無論在地理或空間上，對日本國土都是重大危險，日本無法容許，「台灣有事」等同於「日本有事」，也等同於「日美同盟有事」。