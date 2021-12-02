林秉樞遭聲押坦承動手：嘉瑜、小馬你們贏了

民進黨立委高嘉瑜慘遭男友林秉樞在飯店內毆打、限制行動，檢警昨(1日)凌晨在飯店將43歲林秉樞拘提到案，扣得手機、IPAD 平板、備份豆腐隨身碟（Qubii）、錄音筆等物品，案經新北地院羈押庭審理，於今(2日)凌晨裁准收押禁見。而林昨天移送院方開羈押庭、面對媒體時提出3點聲明也道歉，並強調很多人說他偷拍或是說有私密影片，「這絕對絕對絕對不是事實」。不過，網友則是留言表示，「這應該要關久一點」、「好可怕的言論...是不是病了」、「真厲害！打了你再說我若有傷害你真的很抱歉」。

林秉樞1日晚間被移送新北地院開羈押庭，在走路途中則表示，很多人建議他不要講話，自己其實也是公眾人物，但現在不講以後可能沒機會說，第一點，如果有傷害或者對不起嘉瑜的地方，「我在這邊公開鄭重道歉」；第二點，很多人說他偷拍或是說有私密影片，「這絕對絕對絕對不是事實」，在3次警詢時，都有提出相關親密影片，「很多由嘉瑜本人掌鏡，那也都沒有外傳」，對方常常傳照片給我，所以沒有這個所謂偷拍或外流的問題；第三點，有關於說拘禁，這更是絕對沒有，因為如果有的話，她怎麼會來參加我媽媽的告別式？來靈堂？來關心？「我很感謝她，那如果交往期間有對不起她的地方，我再次鄭重向她道歉。」

林秉樞還說，「男生這樣就是不對，就是說我們肢體衝突期間，我比她(高嘉瑜)高壯很多，確實讓她受傷，她個性確實不好，但我個性也很不好啦，那其他私事我就不便回應，確實讓她受傷，是我不對，這個沒有任何藉口，剛剛當庭我也有承認，絕對沒有拿影片來恐嚇她」。

對此有網友在《中時新聞網》、《LINE TODAY》相關報導底下留言，其中《LINE TODAY》有近百則留言，不少人都痛批，「好戲還在後頭，慢慢看」、「就算內容有真實，但打人就是不對」、「這人顯然有受人指點，打這種泥巴戰」、「跟法官說」、「這樣的男人絕對不能放過他。因為不知道有多少受害者」、「怎麼不敢說你怎麼打女人的？」

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