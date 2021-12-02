民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，引發全台關注。媒體人董智森稱，他上周與高在節目同台，當時他還特別提醒高已不用戴口罩，高則稱自己當天沒化妝所以要戴，回想起來著實心疼。董認為，林敢有恃無恐正因其「綠營側翼」身分，林也經常拿此身分招搖撞騙，讓更多公眾人物與對政治憧或地位憧憬的女性受害。

董智森1日在《中視》政論節目〈庶民大頭家〉表示，他上周與高嘉瑜同台，他見高仍戴著口罩就對高說：「嘉瑜，我們已經不用戴口罩了，好幾個禮拜了。」高則回應：「我今天因為沒有化妝，所以我戴一下口罩。」他還揶揄高說：「妳沒化妝也很美。」

董智森強調，他當時並沒想到高嘉瑜臉上竟都是瘀青，可見林秉樞下手有多狠。雖然他和高的政治光譜不同，但看到一個在體型與力氣上弱勢的女性，被一個男的如此窮凶惡極的打還限制自由、偷拍私密照，這個誰拳頭都會硬，因為這是做人的最基本；想想若是自己身邊的親友，即便只是鄰居遇到這樣的事，我們都會忍不住悲憤。

董智森指出，林秉樞敢這麼有恃無恐，原因就是他是綠營的側翼，簡單講就是他認識了非常多的綠營律師、民代，甚至連跟副總統與網紅都有合影或曾接觸，至少在社群上他的好友名單或展現出來的，就是這些大名鼎鼎、有名有姓的人，透過這些人的名氣身分他能去認識很多女性，尤其很多人對政治人物有憧憬，認為他擁有好背景還對自己獻殷勤非常開心，哪怕事實上可能很多所謂的「認識」都只是一個公祭；加上他與高嘉瑜交往後，又頂著「高嘉瑜男朋友」的身分，更是讓他「身分鍍金」。

對此，董智森痛批，林秉樞經常在網路、社群等管道發言挺民進黨，他就成了綠營的一個重要側翼；董強調，自己看過林非常多的文章，很多人見其文會認為林一表人才、很不得了，加上林又很有法律常識且懂得收集對女性不利的東西，這種「人渣」有恃無恐的原因，細究起來，就是因為他綠營側翼的這個背景。