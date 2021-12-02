警方1日在飯店房間內查扣林秉樞存放不雅照片的硬碟與隨身碟。(新北地檢署提供)

警方在飯店房間內查扣林秉樞存放不雅照片的手機。(新北地檢署提供)

「港湖女神」民進黨立委高嘉瑜控訴男友林秉樞對其施暴，林男被裁定羈押，而林男1日凌晨被警方拘提到案時，警方扣得手機、隨身碟等證物，但高嘉瑜律師向檢方指出，檢方公布的隨身碟證物顏色與林秉樞在她面前使用的不同。

林秉樞涉嫌毆打高嘉瑜，隨著高嘉瑜赴警提告後，檢警於1日凌晨赴林男下榻的飯店將其拘提到案，在房內搜索後，查扣手機、iPad、隨身碟與錄音筆等證物，隨後又帶林男返回位於板橋的戶籍地搜索，再扣得1個隨身碟與1個硬碟。

新北地檢署認林男涉有意圖散布而持有猥褻影像、傷害、私行拘禁、強制、恐嚇、妨害秘密、妨害電腦使用等7罪，訊後向法院聲請羈押禁見。新北地院今（2日）凌晨開羈押庭，歷經2個小時庭訊，認為林男涉犯傷害、恐嚇等罪，犯罪嫌疑重大，有湮滅證據、勾串證人及反覆實施恐嚇犯行之虞，裁准收押禁見。

據《鏡週刊》報導，高嘉瑜透過律師向檢方表達，她受困在飯店時，借用林男的豆腐頭隨身碟充電，才意外發現隨身碟裡頭存有以她與另外3女名字命名的資料夾，並指證當時該豆腐頭隨身碟為白色款，但檢方公布的證物中隨身碟卻為黑色款式。

高嘉瑜律師指出，第一時間已提醒檢方，提醒林交出去的隨身碟恐不是在飯店使用的該只，疑心林男是知情會被檢警找上門，而提前備份，盼望檢方能追查林是否有散布其餘備份的可能性。

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