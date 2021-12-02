一名女網友與男友交往5年，出社會後兩人開始遠距離，但整體感情還算穩定，也都有固定的見面時間，沒想到某天男友來台北找她，但她因為家裡有急事須回家一趟，只能讓男友自己一個人睡覺，後來因為男友遲遲不回訊息，原PO便打開家中的監視器確認男友的狀況，沒想到竟然看見對方與自己的好姐妹翻雲覆雨，讓她難以置信。

一名女網友日前在Dcard上發文分享親身經歷，她已經出社會工作，與男友一南一北遠距離戀愛中，但兩人也在一起5年了，感情算是穩定。由於她和男友都是周末休假，因此會趁著休假輪流去對方的租屋處聯絡感情，但除此之外，平日她都是一個人住，也很少帶朋友回家，看到很多獨居女生被跟蹤或闖空門的故事，多少有點嚇到她，所以便在租屋處的衣櫃上裝了個小台的監視器保護自己，若不仔細看很難看出來。

女網友表示，男友11月27日那天來找她玩，但恰好她家裡臨時有事，無奈之下，只能留男友單獨睡在租屋處，而她則是回家一趟。當天她因為太累很早就睡了，凌晨三點多醒過來，發現男友竟然一直都沒有回訊息，讓她非常不解，本來只是打開監視器想看男友是不是也睡了，沒想到卻看到讓人心碎的畫面。

女網友透露，遲遲不回訊息的男友正與她的閨蜜翻雲覆雨，當下她不敢相信自己眼睛所看到的景象，無法相信從小和自己一起長大的好朋友，會和自己最愛的男人同時背叛她，至今她還是覺得難以消化，不知道該難過還是憤怒。最蠢的是她到現在都不知道這2人是怎麼搞上的。

女網友感嘆地說，她透過監視器看著兩人做完、把殘局恢復原樣，還看著閨蜜在男友懷裡撒嬌，像是取代了她的位置。當下她只覺得噁心「我睡的床有別人淫水跟汗水的味道，我等男友離開台北才回租屋處，覺得一切都不真實，我該怎麼攤牌，手上有監視器畫面，但能怎麼做？」

女網友最後也說，從來沒有想過這麼芭樂的情節會發生在自己身上，但真的奉勸每個女孩，對於認識再久、交情再好的姐妹都還是要留個心眼，她曾經也覺得閨密絕不可能背叛她，做出對不起她的事情，但事實證明了，凡是皆有例外。

貼文引起網友討論，「很多愛情，都經不起距離的考驗」、「膽子也太大了，都不怕你突然回家」、「直接讓他們滾，髒死了」、「太噁心了吧！是我會把影片給當事人看，看看他們反應是如何」、「心疼妳，但把自己過得好才是對他們最好的報復」。