小編今天（2日）精選5件不可不知的國內外財經大事。貨櫃三雄第四季陸續有新增運力投入，可望賺到這波漲價行情，至少看旺到2022年農曆年前。法人估，在第四季淡季不淡、運價維持高檔下，貨櫃三雄第四季EPS有機會從10元起跳，2021全年EPS上看40～45元以上。

【1】貨櫃三雄 Q4將海賺

全球塞港爆表，運價再掀漲風！近日逾560艘貨櫃輪海上等待靠泊，造成船期延誤、準班率直落，引發航商大量跳港、停航，本周起連著四周全球主要航線將取消近50個航次、取消率8％，逾七成來自最繁忙的亞洲至美國線，想要保證拿到美國線艙位，每40呎櫃加價4千～6千美元起跳。

【2】散戶注意！力積電掛牌快飆了 跟這檔掀比價大戰

南非新變種魔王病毒Omicron現蹤，讓全球金融市場如驚弓之鳥，股市、原油、黃金等金融商品紛紛重挫，系統性風險來襲，恐慌指數飆漲。歷年來，像這樣的黑天鵝事件發生，股市立馬慘崩，但當事件淡化後，通常伴隨著大幅度上漲。

【3】50年首見 房價漲幅前十名 蛋白區包辦

新興工業區發展領漲蛋白區房價，漲幅驚人！據吉家網發布第三季房市季報顯示，全台房價年漲幅前十名行政區清一色為新興工業區所帶動的蛋白區，這也是國內房市發展50年來，首次蛋白區全面強勁翻轉的特殊現象；漲幅前十大行政區，以新竹竹北年漲幅25％最高。

【4】拋太陽能賠錢貨 英業達子公司英穩達聲請破產

英業達投入太陽能領域11年，旗下太陽能子公司英穩達科技因負債已大於資產，12月1日董事會決議向桃園地院聲請宣告破產，這也等同為英業達集團在太陽能產業的布局正式畫下句點。法人則預期此舉對英業達整體營運體質有正面助益。

【5】「華為跌倒 蘋果吃飽」 陸手機市場銷量冠軍易主

華為手機缺席，蘋果iPhone再次登頂中國智慧手機市場。多家調查機構統計顯示：今年10月，蘋果iPhone無論環比還是同比均出現大幅上漲，在疲軟的手機市場一枝獨秀，時隔多年後重返第一。