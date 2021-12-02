民進黨立委高嘉瑜11月11日晚間在新北市板橋馥都飯店，遭男友林秉樞施暴，全身上下多處瘀青、紅腫，受傷照片曝光引發社會震驚，林秉樞1日凌晨被警方從馥都飯店帶回後，今天凌晨被新北院裁定收押禁見。據了解，現年已43歲的林秉樞目前在政治大學政治系讀博士班，無正式工作，卻自11月起月花5萬元住進馥都飯店，背後金主到底是誰？令人好奇，據悉，原來是校長退休的父親為他埋單，若是屬實，就是個名符其實的「啃老族」。

年逾40的林秉樞的戶籍地在板橋民族路，滿屋都是書，卻已許久沒有人居住，他在11月初刷卡5萬元月租，住進板橋馥都飯店12樓雙人房間，而且長期以來都住在各個飯店。

據林秉樞的鄰居透露，其父親是校長、母親是老師、胞姐是法官，林自小出身在書香世家，曾報考律師卻落榜，至今沒有正式的工作，住宿飯店的費用都是他父親刷卡埋單。

林對高嘉瑜施暴事件曝光後， 曾有媒體前往林秉樞的板橋民族路住處查看，雖然一樓室內有開燈，卻疑似無人在家。鄰居表示，林家父子早就不住在這裡，也沒有把房子租出去，前幾天有看到林父回來看一下，然後就開車離開。