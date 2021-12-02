大陸導演王岳倫2013年帶女兒王詩齡上《爸爸去哪兒1》走紅，他與主持人李湘結婚12年，近年常傳出婚變被偷拍，王岳倫日前爆出真相，承認已離婚但不忘戳刀李湘「和她的意中人能白頭到老」，夫妻昔日甜蜜形象全崩壞。昨(1日)晚間，網上又傳出參加《爸爸去哪兒4》的男星沙溢疑似也出軌，更稱王岳倫新聞先爆出只是替他擋槍，對此，沙溢昨晚緊急發聲明強烈否認了。

43歲的沙溢與大他3歲、演出過電影《非誠勿擾》的胡可2011年結婚，兩人育有兩個兒子安吉、小魚兒，沙溢的代表作則為《武林外傳》、《牡丹亭》，但讓他人氣大增的則是2016年帶大兒子安吉上《爸爸去哪兒4》，近日卻有網路傳言指出，王岳倫承認離婚後，另一名《爸爸》男星沙溢婚姻也岌岌可危，外界傳聞王岳倫跟女生約會的畫面曝光，「是替沙溢擋槍」。

網上謠言稱沙溢出軌，王岳倫幫擋槍。（圖／翻攝自微博）

該爆料指出，沙溢偷吃的對象疑似是一名芒果台的工作人員，12月1日胡可生日，雖然沙溢過了凌晨12時就發文替太太慶生，但從編輯紀錄中可見互動詭異，沙溢一開始沒標註老婆帳號，後來才改上，並加上「愛妳」，而胡可先前發文虧沙溢「是不是背著我藏小金庫了？」也暗示家裡的經濟大權仍在胡可手上，暗示要第三者少亂打主意。

沙溢發聲明駁斥謠言。（圖／翻攝自沙溢工作室微博）

對此，沙溢昨晚11時透過工作室發表聲明，表示：「該等消息純屬惡意編造、無中生有。 我們對編布散佈該等謠言的行為表示強烈譴責！ 我們已進行了相關取證，並保留對相關造謠傳謠者採取法律行動追責的權利」，網友也點出該爆料虛假之處：「很好笑，現在聊天記錄都能當做實錘了」、「還都是外人的聊天紀錄」、「沒有證據就這樣發截圖爆出來也是無語」，更有人驚訝說：「我最近在看武林外傳，你可別嚇我」。