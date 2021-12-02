美國出現首例Omicron病例，道瓊指數收盤急殺461點，而台積電ADR與聯電ADR則漲勢強勁，台股今(2日)開盤下跌10點，以17575.91點開出，台積電開盤上漲5元，以605元開出，聯電早盤來到67.8元，漲逾1%，帶動指數一度翻紅至17632.42點，上漲46點，指數平盤上下震盪，航空雙雄跌逾3%，英業達子公司英穩達聲請宣告破產，股價一度跌逾3%。

周三美股早盤受小非農ADP就業報告優於預期，出現強勁反彈，但在美國出現Omicron首例後，投資人恐慌情緒升高，不僅回吐早盤漲幅，道瓊工業指數收盤下跌461.68點，跌幅1.34%，以34022.04點作收，高低震盪近千點；標準普爾500指數下跌53.96點，跌幅1.18%，收在4513.04點；那斯達克指數下跌283.64點，跌幅1.83%，收在15254.05點；費城半導體指數下跌22.47點，跌幅0.59%，收在3810.75點。

台股ADR部分，台積電ADR上漲2.97%，聯電ADR上漲5.16%，日月光ADR則上漲3.15%。

台股1日收在17585.99點，上漲158.23點，漲幅0.91%，成交值2936億元，三大法人同步買超，外資及陸資買超84.34億元，自營商買超19.42億元，投信買超1.17億元，合計買超104.93億元。