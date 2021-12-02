周三午後華爾街股市急轉直下，三大指數均下挫逾1%，以科技股為主的那斯達克指數更跌近2%，表現尤為疲弱。Omicron新冠變種病毒在全球快速傳播，美國也出現第一個確診病例，加劇投資人對疫情變化的不安情緒，此外，聯準會主席鮑爾有關於通膨和政策的發言亦持續影響市場。

周三收盤，道瓊工業平均指數跌461.68點或1.34%，為34022.04點。標普500指數跌53.96點或1.18%，為4513.04點。那斯達克指數跌283.64點或1.83%，為15254.05點。

標普500指數早盤一度大漲1.9%，但午後回吐所有漲幅，道瓊指數和那斯達克指數亦由升轉跌，三大指數均跌破重要技術支撐。

終場道瓊指數跌破200日移動均線，為2020年7月13日以來首見。標普500指數收盤跌破50日移動均線，自10月13日以來首見。那斯達克指數則為10月14日以來首度跌破50日移動均線。

芝加哥選擇權交易所（CBOE）用來衡量市場恐慌情緒的波動率指數（VIX）急升14.45%，收在31.12點，盤中一度站上32.61點，創下今年2月來新高。

對經濟情勢敏感的羅素2000小型股指數盤中跳水，終場收跌2.3%，午前一度大漲2.5%。

周三稍晚，美國聯邦疾病管制和預防中心（CDC）宣布美國出現第一個Omicron新冠變種病毒感染病例。這位感染者已完整接種疫苗，在11月22日從最早發現Omicron變異株的南非返回美國，並在自主隔離期間於11月29日確診，但當局表示其症狀相當輕微，且持續改善。

周三稍早，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）表示，決策官員應做好準備，因為明年下半年通膨可能不會如預期般回落。

鮑爾周二在參議院銀行委員會發表證詞時表示，由於通膨居高不下，聯準會可能在12月會議上討論讓購債計畫提前幾個月退場，其政策立場意外轉為強硬，周二美股重挫。

Independent Advisor Alliance投資長Chris Zaccarelli表示，市場正面臨兩大擔憂，其一為現有疫苖對Omicron變種病毒是否失效，再來就是鮑爾比預期更為「鷹派」。

上周五世界衛生組織將Omicron新冠變種病毒列為「高關注變異株」（Variant of ConcernVOC），警告其異常大量的突變可能使傳播力更強，且更具抗藥性。受此打擊，美股三大指數同步崩跌。美國衛生官員表示目前仍不確定Omicron的傳染性和危險程度，而現有疫苗在對付Omicron的效力為何，亦有待更多數據證明。

周一市場恐慌情緒緩解，在投資人逢低買進拉抬下，美股強勁反彈，但Omicron病毒使全球疫情和經濟前景蒙上陰影，以及受到鮑爾明示央行將加快激勵措施退場的談話影響，周二美股又再下挫。

Independent Advisor Alliance投資長Zaccarelli表示，今天我們試圖再次進場搶低，但Omicron病毒已經入侵美國的消息令多頭受挫。

世衛組織表示將在這幾天獲得更多有關Omicron傳播力的資訊，並表示現有的新冠疫苗對Omicron病毒仍然有效。

New York Life Investments經濟學家兼投資組合策略師Lauren Goodwin表示，投資人正在消化缺乏Omicron相關資訊和聯準會最新訊息所帶來的不確定性，因此美股陷入震盪並不令人意外。但他也提到周三公布的經濟數據相當樂觀，「提醒投資人美股的經濟面和企業基本面都很強勁」。

數據顯示，在強勁的商品需求帶動下，美國11月製造業活動回溫。

標普500指數11大類股僅公用事業股收高。通訊服務類股大跌1.98%，表現最疲弱；其次為非必需消費品類股下跌1.86%。

在避險氣氛急升下，具防禦概念的公用事業股收漲0.16%，是唯一上漲的類股。其他相對抗跌的也多是防禦型類股，如醫療保健股收跌0.19%，必需消費品類股跌0.41%。

個股方面，Salesforce.com本季獲利展望不如預期，股價重挫11.74%，收在251.50美元。該公司正面臨來自微軟等對手的激烈競爭。

莫德納股價大跌11.87%，收在310.61美元。針對Arbutus Pharma指控莫德納的新冠疫苖使用其專利技術一案，莫德納提起上訴，但遭美國上訴法院裁定敗訴，必須就侵權案作出答辯。Arbutus Pharma應聲飆漲44.06%，收在4.61美元。