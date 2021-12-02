據英國《泰晤士報》等外電1日報導，1名英國航太工程師宣稱，透過最新的追蹤技術，成功找到失蹤已7年、造成239人下落不明的馬來西亞航空MH370班機。具體位置就在伯斯（Perth）以西1200英里的南印度洋海底，座標為33.177°S 95.300°E，失事原因很可能與劫機有關。

MH370獨立專家調查小組的創始成員高德弗里(Richard Godfrey)表示，透過最新的GDTAA技術(能即時追蹤並檢測飛機位置)，並結合無線電軟體數據，使其非常有信心墜機點就在印度洋的海底斷脊處(Broken Ridge)。

高德佛里解釋，藉由「微弱訊號傳播通訊」(WSPR)追蹤系統，加上來自飛機的衛星通信系統數據，研究團隊成功檢測、識別並定位MH370在南印度洋的飛行路線。

他補充道，「我們擁有大量衛星數據，透過海洋科技、漂移分析、波音公司的性能數據，以及GDTAA與WSPR」，最後成功找到班機。

當時MH370在33.177°S 95.300°E處墜落，並下沉至海底4000公尺之處，海底地形錯綜複雜。他甚至爆料，MH370先遭遇劫機這類的恐怖主義行動，隨後才發生墜機。劫機導致飛行員將班機決定改變航線，最終在世界上最偏僻的地方上消失。

高德佛里指出，斷脊領當時並不在2015年搜救團隊的搜索範圍，而2018年的搜索團隊與具體位置僅差28公里。不過，媒體報導卻顯示在2016年的搜索任務中，確實找過該區域。

高德佛里還表示，團隊找到MH370的模擬位置，恰恰與該班機33件遺骸碎片漂流的洋流一致。這些碎片分別在馬達加斯加、坦尚尼亞、模里西斯出現。

2014年3月8日，載有239人的馬來西亞航空MH370航班，由吉隆坡飛往北京時，在起飛不到1小時後就在馬來西亞與越南海域交界處，土珠島以南140浬的地方失聯，機上乘客被認定全數殉難。