民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，引發全台關注。林秉樞過往照片遭起底，他與副總統賴清德、衛福部部長陳時中、民進黨立委范雲以及多位綠營民代都曾合影，臉書好友更遍布綠營上下，然事件爆發後大家都表示與林「沒很熟」。對此，不少網友忍不住表示質疑。

林秉樞曾在臉書刊出多張與政治人物及網紅的合照。根據《TVBS新聞網》1日報導，林的慣用手法是以專欄作家身分作為敲門磚，接著透過臉書傳訊，讓政治人物對他有印象，然後一個串一個讓自己人脈愈來愈廣，隨後穿梭於各大聚餐場合，不斷收集與政治人物合影，作為自己打入政治圈的資本。

林秉樞的合影對象，包括賴清德、陳時中、范雲與網紅「館長」陳之漢等人。事件爆發後，被指涉與林有交情的綠營人士，紛紛表示與其不熟，民進黨台北市議員許淑華稱，林經常在臉書留言鼓勵她，所以才會對林有印象；民進黨台北市議員梁文傑稱，林是透過他的助理，表示曾捐給他1萬元政治獻金，事後也發現臉書共同好友裡有林，但他本身與林並不熟；民進黨台北市議員李建昌稱，他與林稱不上是好朋友，這次林母告別式他沒收到邀請函。

綠營人士在事發後紛紛表示與林秉樞「不熟」，引發熱烈討論。大批網友在《TVBS新聞網》臉書相關連結下留言：「真的嗎？」「出事了推得一亁二淨」、「這個時候，當然是要想辦法撇清啊！」「只要是出事了，他們統一的回答都是，不是很熟」、「有事不熟，沒事聚餐」、「出事了，當然沒很熟」、「不熟=切割的開始」、「熟也要裝不熟」。