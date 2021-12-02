台中第二選區立委補選選戰升溫，近日有網紅發現，國民黨候選人顏寬恒出席的地方說明會，都會有人幫忙張羅美食，且菜色相當豐盛，交通部前部長林佳龍11月28日表示，希望檢調查清楚。對此，國民黨台北市議員王鴻薇痛批，林佳龍過去被人檢舉請吃「海陸大餐」，綠營節目還有什麼臉在那討論一個下午？

王鴻薇昨（1日）在臉書發文表示，這次台中中二選區立委補選，綠營整個高規格待遇，光是政論節目就整個下午討論別人選舉吃什麼，連林佳龍都要檢調注意顏寬恒「炒米粉」，這種總統級選戰的打法，也是前所未見了。

王鴻薇稱，但不知道這些人是失憶還是故意，當年林佳龍自己選舉，在梨山免費招待300人，一桌10人，每人各一份有生魚片的海陸大餐，然後邊吃邊喊「林佳龍凍蒜」，做到這麼噁心，「你們都忘記了」？

王鴻薇譏諷，也不曉得這些綠營節目還有什麼臉在那討論一個下午，林佳龍請吃飯，「你們有說一個字嗎」？林佳龍被人檢舉請吃的可是「海陸大餐」，綠營卻在檢討別人「炒米粉」是覺得別人吃太差，在嘲笑顏寬恒選舉吃的太寒酸嗎？

顏寬恒也回擊，林佳龍才是炒米粉始祖，甚至到梨山辦龍蝦大宴，呼籲不要模糊焦點，「把地方鄉親當做什麼？是一個炒米粉就可以作賤他門的自尊嗎」？

2018年7月20日，林佳龍在梨山後援會成立大會中的桌菜引發爭議，當時盧秀燕競選總部發言人蔣豐懋指出，菜色包括生魚片拼盤、全雞燉魚翅、清蒸龍膽大石斑、活燒小鮑魚、蒜蓉小龍蝦、陶盆大干貝、水果盤等，並強調內容都是出自市府幕僚臉書，絕非憑空虛構。