以《藍色生死戀》、《大叔》等韓劇聞名的韓國44歲男神元斌，2015年與女星李奈映結婚後便退居幕後，鮮少現身於螢光幕前，只能在代言形象照或是廣告中才能看到他的身影。而近日元斌的經紀公司於官方IG上公開他的近況，超凍齡的外貌再度震驚網友。

元斌距離上一部戲劇作品《大叔》已將近11年，但即使他已許久不拍片，也不太出席公眾活動仍收到不少廣告代言。元斌所屬經紀公司「eden9」近日在官方IG上，公開他為益生菌廣告所拍攝的一系列的照片，照片中元斌穿上藍色針織上衣及白色襯衫，對著鏡頭擺出堅定的表情，電得網友直呼：「媽呀！他怎麼都不會老」、「怎麼還跟10年前一樣帥」、「天哪！我的心臟，又被他帥到了」、「手上拿什麼不是重點，臉才是」、「羨慕李奈映」、「每天被自己帥醒不知道是什麼感覺」、「愛死這張臉」、「他到底吃了什麼防腐劑」、「可惜了那張臉」、「男神什麼時候要拍戲啊」，吸引網友熱烈討論。

另外，元斌的經紀公司不久前也曾公開一段由他所代言的服飾品牌廣告，只見他其中換上多套超減齡的休閒服飾，整體造型舒適又不減男神魅力，同樣令網友看了直呼：「根本是20幾歲的少年」、「歲月在他身上從來都不是問題」、「好羨慕這張臉」。

事實上，鮮少露面的元斌，私底下仍收到服飾、保養品、健康食品、飲料等代言邀約，加上投資房地產的眼光相當精準，讓他即使不拍片荷包依然賺滿滿。