大陸官媒新華社國際時評2日以〈想藉台生事，安倍打錯了算盤〉為題指出，12月1日，日本前首相安倍晉三罔顧國際關係基本準則和中日四個政治文件原則，公然在台灣問題上說三道四，粗暴干涉中國內政，渲染「中國威脅」。台灣是中國的神聖領土，絕不容外人肆意染指。任何人膽敢挑戰中國人民的底線，必將碰得頭破血流。

國際時評稱，在台灣問題上，正告日本政客要謹言慎行。今天的中國早已不是當年積貧積弱的國家，任何國家以任何方式侵犯中國主權和領土完整、侵害中國核心利益，必將遭到14億多中國人民的迎頭痛擊。

國際時評指出，安倍在台灣問題上指手畫腳，反映出日方總是有一小撮勢力沉迷在軍國主義舊夢中不思悔改、野心不死，時至今日仍妄圖染指台灣。近年來，日本防衛預算屢創歷史新高，日方大力加強西南島嶼軍力，發展網路、太空等新興作戰力量，遠超「專守防衛」需要。在對外政策上，日方還加大與美國戰略捆綁，肆意渲染中國「軍事威脅」，一再對中國內政指手畫腳。在台灣問題上，日本一些勢力和政客更是與美方一唱一和，極力歪曲中方戰略意圖，渲染「中國威脅」，妄圖染指台灣。日本政客的居心，明眼人一看便知，無非是想藉機生事、遲滯中國發展，推動日本突破戰後束縛，重走軍事擴張老路，同時為少數政客自身謀取政治私利。

國際時評稱，從個人角度看，安倍跳出來在台灣問題上搞事，無非是想製造話題，博取眼球，儘管下台了，還想繼續保有日本右翼「旗手」地位，做「無與爭鋒」的政治「大佬」。翻開安倍的「執政履歷」不難發現，他如今所言所行與其政治理念一脈相承。執政之時，他大搞「歷史修正主義」，在右翼道路上一路狂奔。他挑戰「河野談話」「村山談話」，為復活軍國主義開路，先後到硫磺島和緬甸祭拜二戰陣亡的侵略日軍，甚至不避嫌坐進了編號為「731」的戰機……美國《華爾街日報》曾稱安倍為亞洲「最危險的人物」。

國際時評強調，總之，撈取政治資本，復活軍國舊夢，拉近日美同盟，合夥打壓中國……這就是安倍之流妄言台灣問題的目的所在。不過，安倍之流想藉台生事，是打錯了算盤。中國政府和軍隊維護國家主權、安全、統一的決心和意志堅如磐石。台灣的事是中國的事，不關日本什麼事。日本政客應該以史為鑒，時刻反省其軍國主義對世界帶來的災難，多做有利於增進與鄰國政治互信、有利於地區和平穩定的事。日本政客若繼續執迷不悟，一意孤行，在台灣問題上說三道四，必將咎由自取、自吞苦果。