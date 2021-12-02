民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，案件、照片曝光後引起全台民眾關注，而林秉樞目前在政治大學攻讀博士班，還是一名專欄作家，文筆曾吸引作家蔡詩萍邀請進行專訪，到底怎麼會成為一名施暴男，也成為民眾所關注的焦點。

林秉樞以筆名「Raphael Lin」進行撰文、投稿，其在《關鍵評論網》自述本科讀法律、博士專攻政治哲學、中國研究，會拉小提琴還會下圍棋，也會在半夜吃鹽酥雞，看起來就與一般人沒有兩樣；2019年7月一篇在同網站上的評論《柯文哲的目的不是拉下蔡英文，而是拿下總統府》更吸引蔡詩萍邀請專訪。

林秉樞在該文中認為柯文哲的變色速度很快，分析柯文哲的三大特色分別是「統計科學」、「順勢變形」及「一萬年太久，只爭朝夕」，除了說白色力量只是柯文哲要再拿下高位的軍隊，還稱柯文哲高掛「一堂和氣」的牌匾其實並非價值取向，而是「柯文哲自我催眠或想要對外投射形象」。

除此之外，林秉樞接受專訪時直言柯文哲沒有明確的價值主張，且雖然柯文哲一開始與民進黨走得比較近，但他與他的支持者對於被貼上標籤相當反彈，他因此迅速做出評估進行改變。

林秉樞筆下分析寫得頭頭是道，其文章內也不時引用海內外作家及古代名人說過的話來輔助自己的言論，足以看出他的學識豐富，而這其實與他來自書香世家有關係！林秉樞從小居住在新北市板橋，當地里長、鄰居就透露林秉樞的父親是校長、母親是老師、姐姐是法官，小時候家境算不錯，但家裡提供資源的同時對他的要求也很高，可能因此造成他心裡不平衡。

其實林秉樞從小就會摔東西，每次跟家人吵起來整條街都聽得到，還會聽到其父母喊救命，因此員警不時就需前來處理，不過里長也說林秉樞在外總是營造出彬彬有禮的印象，也很給他面子，雖然近日比較少看到他返回住處，但也沒想到會是透過媒體版面得知他的消息，從學富五車的專欄作家變成一位難以被社會大眾接受、打女人的施暴男。