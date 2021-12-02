日本昨天起為醫療人員優先接種第3劑COVID-19疫苗，但因境內驗出2例新變異病毒株Omicron確診者，日本政府研議提前施打第3劑，縮短第3劑須與第2劑間隔8個月的時程。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府為防範COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴大，進一步提升邊境管制、籲請各地方政府強化疫情監控與對確診者分析基因組等。

在第3劑疫苗方面，日本昨天起開打並優先為醫療從業人員接種，規定原則上須在接種第2劑8個月後再接種第3劑。不過日本醫師會會長中川俊男認為，Omicron變異株有可能迅速擴大，有必要考慮提前施打第3劑，縮短與第2劑之間的間隔時間。

報導說，日本政府將視往後疫情發展、各地方政府接種準備狀況、疫苗供給量等，研議在必要時縮短第2劑與第3劑疫苗的間隔時間。

讀賣新聞報導，首相岸田文雄將在本月6日起的國會臨時會進行「信念表明演說」（日語「所信表明演說」，類似施政方針報告），演說草案內容即包括第3劑將盡早施打，不用等待8個月。

日本政府內部正研議，提早接種第3劑的對象包括老人、患有基礎疾病（如慢性疾病、糖尿病等）者、人口密集的大都市居民等。

演說草案中也提及，COVID-19口服藥將是未來的抗疫「王牌」，目標是在今年內核准使用；明年6月前將彙整出強化傳染病因應體制的對策。