美國國際貿易委員會（ITC）今天表示，他們已根據台灣恩智浦半導體與其美國公司提出的控訴，對某些積體電路、晶片組與電子裝置展開調查。

路透社報導，美國國際貿易委員會表示，恩智浦指稱，進口這些產品侵犯了恩智浦的專利，因此要求美國國際貿易委員會核發限制性命令，暫停進口這類產品。

美國國際貿委會表示，調查重心將放在台灣聯發科與其美國子公司、亞馬遜（Amazon）、貝爾金（Belkin International）與Linksys幾家企業進口的產品。