【愛傳媒黃珊珊專欄】11月30日我到台北市立大學參與校慶活動，除了感謝北市大在培訓優秀的體育選手、市政創新以及人文素養的人才之外，我也帶了一個好消息給大家！

繼這學期推出的《國中生生理用品供應試辦計畫》後，我們和金百利克拉克公司再更進一步的合作，推出「 女性運動員 Power Up 關懷計畫」。

大家還記得在幾個月前的奧運場上，我們看到女性運動員用勇敢、自信的態度，挑戰自我、追求極限，這份熱情也鼓舞了每一個人。

我希望可以支持這些優秀的女性運動選手，用正向的心態與生理期和平共處、無後顧之憂，找到最佳方式克服月經對身體與心理帶來的壓力，讓她們即便面對生理期，仍然能夠無所畏懼地在運動場上展現出最好的自己。

我們希望支持每一位女性以「溫暖無畏」的態度，在各自的領域都能追求夢想、實現自我，「月經」這個自然的生理現象，不應該成為阻礙女性的成長與發展的因素。

透過這個活動，我們會捐贈給女性運動員生理用品，也會在學校舉辦專題講座與互動式教育宣導，邀請女性資深運動選手與醫師來擔任講者，與運動科系的學生們分享如何克服經期壓力，也協助女性選手打破月經框架和迷思。

最終的目標是希望可以為女性運動選手們打氣，建立「來就來，無所畏」的女力精神！

我要特別感謝金百利克拉克公司 在這次的計畫中和台北市政府一起貫徹推動女性經期教育和性別平等，我們會繼續努力，直到達成真正的性別平權友善城市！

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

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