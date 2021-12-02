旅日台灣強投宋家豪效力於日本職棒樂天金鷲，本季他表現相當出色，一共出賽63場，打破台灣球員在日職紀錄，而他好表現也讓球隊看見，年薪將大翻倍，將從去年4670萬日幣(約台幣1140萬)，飆漲至1.1億萬日幣(約台幣2680萬)，正式成為「億元男」。

29歲的宋家豪一路走來可不容易，2015年他和樂天簽下育成合約，關於育成合約，日職從2006年開始建立此制度，育成洋將也隨之誕生，其中台灣好手林羿豪也曾是其一，而宋家豪可說是育成選手中最成功的一人。

宋家豪在加盟一年後轉為支配下球員，前3年的年薪都只有440萬日圓，不過出色表現讓他在2019年得到1500萬日圓，2020年更狂飆至4500萬日圓，本季則增長到約4700日圓，本季他出賽63場打破郭源治1998年在日職締造的紀錄，並拿下3勝3敗24次中繼7次救援，自責分率僅2.23。

這樣的表現也讓球隊看見，據日媒《日刊體育》推測明年他年薪為1.1億日圓，這相比育成時間大大翻了25倍之多，可說是麻雀變鳳凰最佳典範，對此宋家豪表示：「感謝球團信賴，明年以聯盟優勝為目標，最終拿下日本一。」期待下季宋家豪帶來更好表現！