隨著自媒體興起，越來越多年輕人加入YouTuber行列，其中一名訂閱數218萬的網紅「Joeman」，日前透露31歲就存到預定的5千萬退休金，引起外界熱議，對此名主持人鄭弘儀在節目中分析Joeman的人格特質，「見人說人話，見鬼說鬼話是會成功的！」

節目《新聞挖挖哇》最近針對Joeman31歲存入5千萬一事進行討論，媒體人狄志為透露Joeman光靠Youtube頻道業配和分潤，月收就高達200-250萬，Joeman本人也說過，自己有投資股票和期貨，只要有4-5%投報率，一年也有200-250萬。

職場達人邱文仁分析Joeman年輕輕輕就賺大錢的要點，第一、跟上時代趨勢，第二、卓越的業務能力，第三、不浪費時間抱怨，第四、較早進入正確的投資市場，第五、能力放在對的地方。

鄭弘儀接續補充，Joeman從交大工科畢業後，先當基層業務賺28K，因為業務能力優秀，一路爬上薪資不錯的業務經理，「但他還是把它辭掉就表示膽子夠大」，且Joeman擅於創新，看到新的商業模式願意勇敢放手一搏，不會怕辛苦。Joeman看到節目後，驚喜地在下方留言：「竟然出現在我從小看到大的節目！感謝大家的討論，我的確在31歲存到不少錢，但後來也燒蠻多錢在節目上的，我的確是吃到很多時代紅利，感謝大家給我的舞台！我會繼續努力」。