月薪14萬多元的奧迪福斯汽車公司陳姓會計經理，因用員工價155萬元購入市價341萬元的奧迪A7，去年遭公司懲處降職，他拒絕報到被認定曠職遭開除，陳不服提告，台北地方法院認為陳有打卡上班，奧迪福斯解雇不合法，判僱傭關係存在、陳可復職。可上訴。

陳在2016年3月28日受僱擔任財務部之會計經理，去年6月1日被調任為會計專員，2個月後又調為專案支援專員，陳向公司寄發存證信函，拒絕接受調動，公司以陳未到職為由，去年10月終止僱傭關係，陳提起訴訟請求確認僱傭關係。

台北地院審理後認為，陳的職務調動事件滋生爭執後，仍出勤打卡上班如常，也確有持續向公司提供勞務之事實，並無曠工意思或曠工之事實，公司片面終止勞動契約無效，判陳勝訴，雙方僱傭關係存在，且至復職之日止，奧迪福斯應按月支付14萬多元薪水。

另2019年12月9日陳以員工價155萬元購入奧迪汽車，將之過戶登記予第三人，公司提告後，台北地院判決陳須給付公司違約金66萬多元，該案件經兩造上訴審理中。