童星出身的大陸女星關曉彤，從小就演出多部戲劇，關曉彤有演技和一張俏麗臉蛋，還因此被封為「國民閨女」的美名，隨著關曉彤已長成24歲的美少女一枚，她的顏值和身材也屢次成為外界焦點，不過網友近日則拍下她拍戲的無P照，關曉彤真實狀態讓外界看傻眼。

關曉彤近期忙拍《二十不惑2》，有網友就直擊拍戲現場，大讚關曉彤「真人太美了，又高又瘦，彷彿有180！腿好細好直」，只見關曉彤頂著一頭微捲長髮，身穿黑色貼身包臀裙、灰色西裝外套，穿搭知性又成熟，關曉彤散發成熟美又不失清新氣息，照片雖然稍微模糊，但仍藏不住關曉彤的鳥仔腳，本就有174公分高挑身材的關曉彤，踩上靴子讓長腿顯得更加纖細。

關曉彤無P照曝光。（圖／取材自小紅書）

關曉彤無P照又瘦又美，絕佳狀態獲得網狂讚，不過也引發網友討論：「為什麼生圖都比紅毯好看」、「可能因為生圖她表情儀態都很放鬆，但每次紅毯或者活動，她就開始營業，一營業就僵硬了」、「她生圖比精修好看」、「生圖看得出顏值很在線」。

童星出身的關曉彤不只擁「國民閨女」的美名，另外，關曉彤的祖先是滿族人，她還有「滿族美女」的稱號，隨著關曉彤從當年的小女孩，長大蛻變成24歲的小女人，她也不時展現嬌媚的一面，但身高174公分的關曉彤，一長肉就很明顯，她的臉蛋和身材也屢成外界討論焦點，先是被嫌骨架大、很壯，她瘦下來後又遭網友酸假，只能說關曉彤人紅是非多，一舉一動都是話題。