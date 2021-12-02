每年一到耶誕歲末的歡慶季節，梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）都會以白雪皚皚的冬季美景為靈感，打造Diamond Breeze系列珠寶頌讚冬季之美，清新脫俗的蓮花（Lotus）系列珠寶、唯美浪漫的聖誕玫瑰（Rose de Noel）系列珠寶，都讓人聯想到晶瑩剔透的雪花，以及銀霜閃耀的冰雪美景，充滿節慶的歡樂氣氛。

梵克雅寶在耶誕季節登場的Lotus系列珠寶，以鑽石詮釋蓮花清新脫俗之美。（Van Cleef & Arpels提供）

唯美浪漫的花朵，一向是梵克雅寶創的靈感泉源，在亞洲被奉為神聖之花的蓮花，更有著美麗、純潔和圓融的意寓，早在1920年代，梵克雅寶就以埃及風格勾勒蓮花之美，2001年，蓮花首度在Between the Finger指間戒上綻放，成為Lotus系列最具代表性的作品之一，2017年更融入精巧的鉸接技術，讓蓮花指間戒燦爛盛開，花冠和嫩葉縈繞纖指，讓人驚喜不已。

梵克雅寶Lotus Between the Finger蓮花指間戒，約105萬元。（Van Cleef & Arpels提供）

梵克雅寶Lotus Between the Finger蓮花指間戒，約73萬5000元。（Van Cleef & Arpels提供）

今年，梵克雅寶推出蓮花Lotus系列珠寶，以閃耀奪目的鑽石詮釋蓮花濯水而出的美麗身影，包括數款指間戒（Between the Finger）、吊墜和耳環等，如一款Lotus蓮花指間戒，多朵大小不一的蓮花在指間戒上綻放，不規則的構圖、些微上揚的纖細花瓣，錯落有致的花冠，讓蓮花更加栩栩動人。

梵克雅寶Lotus蓮花耳環，約101萬元。（Van Cleef & Arpels提供）

另以三朵盛放的蓮花各展靈動美態，化成點綴粉頸的鍊墜或是耳際綻放的耳環，不規則的構圖向來是梵克雅寶的經典風格，鏤空設計可讓光線穿透，讓鑽石更加閃耀奪目，顯得更加璀璨動人。

梵克雅寶Lotus蓮花鍊墜，小型款，約31萬2000元。（Van Cleef & Arpels提供）

梵克雅寶Lotus蓮花鍊墜，中型款，約238萬元。（Van Cleef & Arpels提供）

梵克雅寶Lotus三朵蓮花鍊墜，約51萬5000元。（Van Cleef & Arpels提供）

於1970年問市的聖誕玫瑰（Rose de Noel）系列珠寶，也是梵克雅寶在冬季相當受歡迎的花卉珠寶作品，白色珍珠母貝的花瓣，飾以鑽石與K金的花蕊，勾勒一季的溫馨，由於聖誕玫瑰面對寒冬依然綻放，是冬季唯一盛開的花卉，因此成為耶誕居家佈置的必備花材，有著溫馨、闔家團圓的意寓，綻放雋永不朽的韻致。