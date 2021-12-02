台鐵昨天上午才發生宜蘭線福隆石城地錨邊坡改善工程的斷裂鋼軌樁砸中行駛中的太魯閣號，交通部長王國材今（2）日表示，台鐵工務處長跟宜蘭工務段段長，將後續處理完之後，1周內會有調職處分。

立法院交通委員會今日邀請交通部長王國材專題報告「鐵道局新建工程與台鐵局具體之分工協調及規劃」及「公投暨相關選舉期間行政機關如何遵守行政中立原則」，會前受訪做出上述表示。

王國材表示，過去這段時間台鐵沿線有204個臨軌工程，施工對於台鐵營運有很大干擾。太魯閣事件發生後交通部、工程會跟勞動部組成專案小組，把204個工地徹底檢查一遍，包括圍籬、施工便道，全部做一個改善。昨天的狀況是鋼軌樁意外斷裂，但不管怎樣，鋼軌樁落在軌道淨空區，就會造成危險，必須很嚴肅面對。他也要求這個禮拜台鐵工務處長跟宜蘭工務段段長後續處理完之後，1個禮拜內會有調職處分。至於會再往上究責嗎？王國材表示包括廠商、監造責任，現在也在究責中，但是最直接負責是段長跟工務處長。

王國材說，他上周跟台鐵局深入討論，包括運工機電4個處長，現在很多事情都發生在第一線，所以他要求4個處長深入地方了解每個工地的狀況。昨天這個事件雖然沒有人員傷亡，但是它是重大疏失，非常危險，「我已經跟4個處長講過，任何疏失或是沒有按照SOP，我一定會究責。」

王國材說，很多台鐵同仁都非常認真，但是內化在組織的監製機制真的有所不足，尤其第一線施工或是對工地的了解，還沒有非常徹底。台鐵同仁都非常辛苦，但是關於台鐵安全大家一定要全力以赴。昨天這個個案，工地邊坡施工地點跟軌道有一個很高的高程差，約7公尺，全國類似情況有4個。台鐵規定，鐵道中心線3公尺以外都可以當施工區，昨天的工地是距離9公尺，但是施工平台很高，跨到淨空區的距離會比想像的大，必須把圍籬再加高，昨天那一處要再加2公尺圍籬。現在請台鐵全面檢視，未來臨軌打樁工程可能會在夜間施工。