為鼓勵設籍台北市的居家隔離、檢疫者落實防疫，並入住北市防疫旅館，台北市自去年4月起辦理北市防疫住宿補助，已核准2.7萬件，金額共1.8億。北市觀光傳播局今表示，隨著國內疫苗覆蓋率提升及本土疫情趨緩，該補助將辦理至明年2月底止，於明年2月28日前依入住天數每日補助500元，最高發放7000元補助。

觀傳局針對居家隔離、檢疫者自費入住台北市防疫旅館、安心檢疫所（救國團劍潭海外青年活動中心），或居家隔離、檢疫者的同住親友入住北市旅館提供防疫住宿補助。

補助按符合條件之入住天數，按日補助500元，最高發放7000元補助，1人以申請1次為限；自去年4月6日至今年11月30日，補助核准件數計2萬7075件，核准金額1億8702萬3449元。

觀傳局表示，該補助原則於申請後30日完成審核作業，惟因今年6月間入境民眾強制入住防疫旅館，補助申請案件量爆增及跨年度預算等因素，12月起核准通過之案件款項撥發，需較長時間完成，請申請通過的市民耐心等候款項入帳，如欲查詢撥款進度亦可撥打市民熱線1999詢問。

觀傳局強調，為避免接觸風險，符合補助條件者得自受隔離或檢疫結束日起6個月內至「市民服務大平台（https：／／service.gov.taipei／）」網站，查詢「台北市居家隔離居家檢疫者補助（防疫住宿補助）」，即可立即線上申辦，請符合條件的民眾多加利用，若針對補助有疑問也可撥打本市市民熱線1999。