根據美國貿易代表署網站，蘋果公司周三提交8項公開意見，支持暫時豁免對Apple Watch智慧錶和Mac Pro零組件實施的關稅。

美國貿易代表署正在進行一項程序，最終可能恢復政府授予Apple Watch和和Mac Pro零組件的關稅豁免，而公開徵求意見是其中一個步驟。

目前美國對從中國進口Apple Watch和Mac Pro零組件分別課徵7.5%和25%關稅，但蘋果最重要的產品iPhone手機沒有被徵收關稅。

蘋果此舉顯示夾在美中貿易戰之中，企業仍苦於川普政府時期開鍘的關稅，尤其在大多數關稅豁免已於2020年底或今年初到期之後。

根據Counterpoint Research估計，Apple Watch是蘋果的核心產品之一，去年銷量超過3000萬支，而高階電腦Mac Pro售價自6000美元起跳。

美國貿易代表署10月宣布，該機關考慮以逐案檢討方式恢復部分關稅豁免，尤其將針對那些只能從中國採購的產品。該監管部門要求支持關稅豁免的公司回覆產品能否在美國或中國以外的其他國家製造等問題。

蘋果在有關於Apple Watch關稅的文件中表示，該產品是「美國設計的智慧錶」，被消費者廣泛用於行動連網和保健應用，應該獲得關稅豁免。

蘋果並表示Apple Watch「目前已從第三國限量供貨」，這表示該公司已經在中國以外的地方投入試產。

蘋果亦支持Mac Pro的7個零組件應獲得關稅豁免，包括Trackpad觸控巧控板、巧控滑鼠、電源供應單元和電路板等。蘋果在文件中表示，這些零組件無法從中國以外的地方獲得，也很複雜，而且是採接單生產的方式供貨。Mac Pro是蘋果唯一在美國組裝的電腦。

根據美國貿易代表署網站，自10月以來，包括蘋果提交的8項意見在內，該主管機關已經收到1700多項回覆，谷歌、英特爾和Sonos等其他科技公司都在恢復關稅豁免方面提出看法。