不要以為腸胃出問題，一定會從肚子不舒服就開始有感。許多慢性致病因子，在一開始都讓人完全沒有感覺，或是出現與腹部相隔遙遠的異狀，怎麼樣也想不到竟然是脾胃在呼救。中醫師郭大維指出，中醫護胃是巨觀，除了疾病本身，還兼顧到個人的問題，諸如工作壓力、情緒、生活習慣、居住環境等都列入考量，尤其各年齡層常見的脾胃症狀，其實大不相同。

郭大維醫師指出，以中醫而言，脾胃並非只是指臟器，還包括臟器的生理功能，因此人體的消化系統都屬於中醫脾胃的範圍。以老中青幼四代來看，許多非典型的「身體不適」，其實也都是脾胃問題的外顯：

●18歲以下孩童與少年：

→濕疹、小兒地圖舌

郭大維醫師指出，小兒濕疹的問題正是出在脾胃功能不佳，而主要發生的原因為脾虛濕盛、不能運化水濕。皮膚症狀多以滲液、腫脹明顯，大多屬於特稟體質患者，也就是過敏性體質患者，常因飲食過多冰冷瓜果或冷飲所導致。

至於地圖舌，大多發生在4歲以前的孩童身上，多與脾胃的氣陰不足有關，所以有地圖舌的兒童一般也會出現食慾不佳、多汗、倦怠、乏力等症狀。

●19～29歲青年期：

→腹瀉、便祕

青年期常出現的腸胃症狀是腹瀉、便祕，或是交替性的腹瀉與便祕出現的「大腸急躁症」。由於多數患者多半以為只是一般腸胃炎而延誤就醫，甚至有人誤把腹瀉當減重或排毒，藉以維持體態，往往造成身體更大的消耗，直到影響生活後才來求醫。

(資料來源/郭大維、王瑞玲《讓腸胃動起來》時報出版 圖/中時新聞網陳友齡製圖)

●30-59歲中壯年：

→頭痛眩暈、胸悶腹脹、疲倦、月經量少、血塊偏多等症狀

郭大維醫師強調，中醫認為脾主升清，當清陽不升、濁氣不降，就會出現頭痛眩暈、胸悶腹脹、疲倦等症狀。通常這樣的患者需要把腸道裡面的宿便毒素清一清，通常頭痛問題也能一併解決。

此外，還有一些女性患者，主訴月經量少、血塊偏多，這類型患者的手腳一年四季都是冰冷的，再進一步詢問以後會發現，她們經常軟便，且經期前一週容易腹瀉，這就符合中醫所謂的脾胃氣虛。

●60歲以上長者：

→耳鳴、口氣重濁、老人味

「耳鳴」，是老年人因脾胃問題常產生的症狀之一，通常這些長輩到耳鼻喉科檢查，醫師都會說耳朵沒有器質上的問題。在中醫四診合參中就會發現，這類型的老年人骨骼較纖細、怎麼吃都吃不胖，當清陽不升、濁氣不降就很容易引起耳鳴。

再者，很多老年人也會有口氣重濁，舌頭伸出時會發現舌苔厚，就像很多人會說的「老人味」。

郭大維醫師指出，若能把腸道的宿便做一次性的清空，慢慢地就會發現舌苔漸漸減少，舌頭逐漸恢復淡紅色，口氣問題也會得到改善。

郭大維醫師表示，「十人九胃病」，從胃炎、胃食道逆流、腹脹、腹瀉等等都不容忽視，尤其「內傷脾胃，百病由生」，長久下來恐造成胃癌、大腸癌等致命重症。

他建議，養脾胃除了注意飲食習慣之外，日常適度放鬆心情、勿過勞、避免菸酒、適度運動，雖是老生常談，卻的確是臨床實證最有效方法。若出現身體異狀也應盡早求醫，避免惡化難以收拾。

資料來源：郭大維、王瑞玲《讓腸胃動起來》時報出版