美國之音報導，美國氣候特使凱瑞（John Kerry）周三說，中國、印度與俄羅斯等溫室氣體排放國必須加緊行動，幫助世界避免全球氣候暖化的最壞影響。凱瑞說，各國做出的減少二氧化碳和甲烷排放的承諾，目前尚不足以實現把全球氣候暖化程度在本世紀控制在高於前工業時期1.5攝氏度範圍內的目標。

凱瑞在路透社會議（Reuters Next）中接受採訪時說，「這就意味著中國、印度、俄羅斯、巴西、墨西哥、印度尼西亞和南非這群國家必須加緊腳步，」「我們必須幫助他們。這不僅僅是把責任推卸給他們。」

凱瑞說，華盛頓正在和某些發展中國家進行接觸，幫助他們加快向清潔能源過渡，減少排放。「美國對印度清潔能源倡議計劃的支持以及美中上月發表的加速減排的聯合協議都是這種努力的一部分。」

凱瑞對路透社說，綠色氫氣和長久電池儲存等清潔能源科技的私人投資也是治理氣候變化的重要力量。他說，「地球上沒有政府有足夠的錢來影響這個過渡。但是私人產業的確有這個錢。我相信私人產業有能力為我們贏得這場戰鬥。」

凱瑞說，他擔心各國和私人產業是否會迎接挑戰。他說，「去做我們必須做的事情是巨大的提高，」「這是可做的。這並不一定可怕。」