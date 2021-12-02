高通技術公司宣布推出Snapdragon G3x Gen 1電競平台，此專為行動裝置遊戲打造的平台將能讓玩家在最好的環境中體驗最愛的遊戲。全新平台提供尖端的效能，可支援所有Android遊戲的執行、播放雲端遊戲庫內容、從家用遊戲主機或PC串流遊戲，以及讓使用者在喜愛的Android應用程式中盡情享受娛樂。

Snapdragon G3xGen 1電競平台匯集了Snapdragon Elite Gaming技術的完整功能，打造出頂級的專用消費遊戲產品類別，為行動中的玩家帶來絕佳的遊戲體驗。

Snapdragon G3x平台為玩家帶來新一代遊戲體驗，產品特點包括高通Adreno GPU以每秒144幀的超流暢速度和10-bit HDR畫質執行遊戲，為遊戲帶來逾十億種色彩。

由高通FastConnect 6900行動連網系統提供的強大連網能力，支援Wi-Fi 6和6E，可實現低延遲及快速的上傳和下載速度。5G毫米波和6 GHz以下頻段可支援超快速、零延遲的雲端遊戲，同時從如Xbox雲端遊戲（Xbox Cloud Gaming）或Steam遠端暢玩（Remote Play）等服務中串流頻寬需求最大的遊戲。

Snapdragon Sound技術針對品質、延遲和穩健性進行最佳化，讓玩家可精確找出對手位置，並聽見周遭的一舉一動。在Aksys協助之下，新平台可為控制器映射技術提供精準觸控，支援內建的控制器用於各類遊戲。

透過USB-C將XR瀏覽裝置與搭載Snapdragon G3x的裝置連接，可提供多螢幕、增強的體驗；此外，還能讓裝置充當4K 顯示電視的配套遙控器。