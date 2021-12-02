南韓49歲女星李尚雅（이상아）出道時曾以甜美臉蛋受到大眾矚目，也因此在當年被獲封為「國民初戀」。但李尚雅的家中經濟狀況不佳，使她年紀輕輕出道後，便被父母當成搖錢樹，甚至逼迫她拍攝「全裸電影」，讓她的人生造成很大的陰影，感情生活也過得十分不順遂。

李尚雅12歲出道時，就憑著亮麗的外表與清新氣質擄獲大眾的心，成為當時不少人心目中的清純女神，更有許多網友認為她年輕時的美貌完全不輸給現在宋慧喬與秀智。不過，李尚雅因家中經濟狀況不好，出道後便不停賺錢，她的父母還將她視為搖錢樹，在她14歲時便逼迫她接下全裸電影的演出，當時她雖因此人氣暴漲，收到大量的演出邀約，但也讓她年紀輕輕就承受龐大的心理壓力與打擊，也影響了後續的感情發展。

李尚雅當年為了能早點脫離父母長期的控制，所以在25歲時就毅然決定嫁給只交往短短4個月的喜劇男演員，沒想到這段婚姻只維持一年便破局；2000年時她再度與某企業家再婚，隨後也生下女兒，原本她以為能因此開始過著美滿生活，沒想到丈夫卻是個騙子，私下竟利用她的知名度到處招搖撞騙，她只好再度離婚；2003年李尚雅選擇與大她10歲的丈夫展開第三段婚姻，但兩人仍在2016年時離婚。

多次的離婚打擊讓李尚雅不僅形象受損，演藝事業也一落千丈，讓她只好選擇半隱退，轉向舞台劇發展，與女兒及愛犬相依為命、低調生活。直到近期她才登上節目並開啟YouTube頻道「이상아TV」成為網紅，與粉絲們分享私下生活，慢慢重拾人氣。