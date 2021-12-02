路易莎價格實惠，深受民眾喜愛，一名自稱是路易莎員工的網友分享了「隱藏版菜單」，稱伯爵鮮奶茶加上一匙可可粉，將碰撞出讓人驚艷的好滋味，更坦言自己喜歡這款飲料到每天得要喝兩杯，引起網友討論，另一名自稱是員工的網友也驚呼，這款真的超推的，不喜歡喝奶的人，單用伯爵茶加可可粉也超讚。

一名網友前天在Dcard上分享，曾在網上看到伯爵茶加上可可粉與牛奶調製的飲品會別有一番風味，讓他突發奇想將伯爵鮮奶茶加可可粉，沒想到成品竟然爆炸好喝，讓他每天在路易莎上班喝員工餐的時候必點，下班回家前也會再喝一杯。

該網友表示，發現這個神祕特調後，他迫不及待地分享給同事，但10個人裡面竟然只有2人喜歡，可能伯爵茶的味道比較極端，愛的人會很愛，但不喜歡的人就是不喜歡。不過，原PO很推薦這款特製飲品給想嘗試新口味的朋友，可以點「伯爵鮮奶茶+10元的風味果露換一匙可可粉 （不建議無糖，路易莎可可粉偏苦）」，真的很讚。

隱藏版飲料引起網友關注，「太棒了，明天上班先喝一杯」、「我也是路易莎員工，我們也超愛伯爵可可，讚死！想喝奶就加奶，不想喝奶，就單伯爵可可也好喝到不行」、「看你這樣推薦，感覺真的爆好喝欸！下次我也來試試看」。另一名路易莎咖啡的員工則分享，伯爵奶茶加上焦糖醬也超讚，喝起來會有種焦糖奶茶的感覺。

不過，也有網友看了直呼，隱藏版菜單根本是造成店員困擾好嗎？每個人都來點「客製化」的飲料恐讓店員忙死。「各種隱藏版飲料都是對店員的困擾」、「如果你是直營門市的，員餐不照SOP任意搭配還真勇」、「我要是聽到一定會在心裡罵一下....夠忙了還給我搞這個，連杯子都不知道怎麼寫了」。