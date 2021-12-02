遭聲押禁見喊出3聲明 林秉樞：嘉瑜、小馬你們贏了

民進黨立委高嘉瑜近日遭男友林秉樞施暴，檢方昨日凌晨將林男拘提到案，並依猥褻影像、傷害、私行拘禁、強制、恐嚇、妨害秘密、妨害電腦使用等7罪嫌聲押禁見，新北地院今凌晨2時許裁定收押禁見，林秉樞也被移送至台北看守所，但他向檢方、所方供稱患有睡眠障礙，有長期服藥的狀況，因此北所安排他與一名詐欺犯住在北所「忠三舍」內。

林秉樞遭收押禁見後，因其曾反映有長期服藥的狀況，所以北所安排其入住北所最頂樓的忠三舍，而歷年來住過北所忠三舍的被告都大有來頭，像是前總統陳水扁及女婿趙建銘、偷拍淫魔李宗瑞、行政院前秘書長林益世等，都曾經關押在此，因此忠三舍又被稱為名人套房。

北所表示，嫌犯入住都按照一般流程，林秉樞沒有向所方具體表明有哪邊不適應，態度坦然，早上已吃過清粥小菜、豆棗、薑片等早餐，中午菜色則是牛肉燴飯、炸魷魚丸、紫菜味增湯，至於服藥需求，所方會按藥師指示提供。

林秉樞今凌晨收押禁見，步出法庭時表示，他的人生已經至此已經最低了，沒有什麼可以失去的了，並指高嘉瑜應該很開心，並透露「當初很多網友去周玉寇那邊罵的時候，她私下也很開心，很多人在罵總統的時候，她私底下也很開心啊」，最後還補上一句「我祝福她，祝福嘉瑜，還是在一起過，她是很不錯的人」。

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