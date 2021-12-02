位於高雄岡山的空軍官校日前大二學生舉辦慶生會，會中十多名學生玩一個20歲壽星學生，還點火助興，造成壽星手部與腳部二度灼傷。空軍官校對此表示，經調查有約14名學生參與活動，都記大過處理；此事件並非霸凌，只是嬉鬧。

在11月30日的慶生會中，由於有學生拿著噴漆要讓壽星涼快一下，加上接觸到生日蛋糕上的燭火，導致壽星學生手部與腳部灼傷。軍方在事後將受傷的學生送醫，目前在康復中。

由於日前才發生陸軍官校學生在迎新時嬉鬧的行為，3、4個學生對抽中大獎的學生拳腳相向，如今又發生空軍官校的學生慶生嬉鬧，空軍官校說，過去以來一直對學生加強宣導，注意維安與品德教育，這是學生的慣例慶生會，日後會加強注意學生的活動內容，軍方會加強教育年輕人，讓他們懂得安全的重要性。

軍方指出，這群學生嘻鬧過頭了，此事件並非霸凌，只是偶發事件，事發後已經展開調查，對嬉鬧的學生處以1至2個大過。

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