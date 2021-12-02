民進黨立委高嘉瑜遭前男友林秉樞施暴，期間還拍攝不雅照片導致她不敢反抗，而林秉樞遭逮後表示自己並沒有偷拍，稱很多照片是高嘉瑜傳給自己的。對此，高嘉瑜證實自己確實有傳照片給林秉樞，透露對方會在交往期間要女朋友傳照片給他，但也澄清並沒有「指定服飾」這件事。

高嘉瑜遭前男友施暴的消息引起各界關注，林秉樞遭逮後向警方供稱自己沒有偷拍對方，而是高嘉瑜傳了很多照片給他，並針對施暴的行為說「高嘉瑜也有還手」，不過高嘉瑜也說自己只有158公分，反觀林男足足有180公分且力氣還很大，因此自己只有挨打的份。

而針對傳照片一事，高嘉瑜昨（1）日下午證實私密影片主要是林秉樞拍攝，照片的部分則是依照對方要求所拍攝的自拍照。高嘉瑜表示，林秉樞在交往期間會要求女朋友「傳照片」給他，並透露對方的態度很強硬，還會用逼迫的方式，甚至還會將她的手機給拿走，自己把照片傳給自己。

而昨有媒體報導，稱林秉樞還會要求高嘉瑜穿著指定服飾拍照，還傳出高嘉瑜有承認此事，但高嘉瑜今聲明，自己並沒有說對方有指定服飾的行為，只有說林秉樞會在交往期間要求女友要傳照片給他而已。