高雄市王姓男子自行用電腦排版印製旗幟，在自家門前散布非法婚媒廣告。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市1名王姓男子18年前娶越南籍妻子，婚姻幸福美滿，由於親友不斷詢問，在化工廠上班的王男於是利用電腦專長，協助當地婚媒仲介業者規畫結婚包套行程，並在臉書和自家門口張貼婚媒廣告訊息，案經移民署南區事務大隊高雄市專勤隊查獲，發現王男已成功婚媒仲介2樁婚姻，訊後依違反移民法裁處17萬元。

移民署南區事務大隊高雄市專勤隊近期網路巡邏發現，54歲的王姓男子在臉書張貼仲介跨國婚姻媒合的廣告貼文，還自行用電腦排版印製廣告旗幟，在自家門前擺放以提升知名度，由於已違反移民法「跨國（境）婚姻媒合不得刊登廣告」規定，於是通知王男到案說明。

根據移民署調查，在化工廠上班的王男因18年前曾透過婚媒業者介紹，娶了越南妻子，一家人生活幸福美滿，讓親友及鄰居羨慕，由於常有人詢問能不能幫忙介紹像他太太一樣賢慧的佳偶。

王男認為可賺一點抽金，於是聯絡結婚時認識的越南當地婚媒仲介業者，雙方談妥合作規畫6000美金的結婚包套行程，並透過自己電腦專業，製作跨國婚媒相關實體廣告及名片，在自家門前擺放旗幟招攬客人，還在臉書上張貼跨國婚媒廣告訊息向不特定人散布，希望透過網路資源提升自己婚媒仲介的知名度，以拓展生意。

王男到案後坦承已分別在2018年7月和2020年2月成功介紹2對跨國婚姻，抽取近萬元台幣佣金，王男聲稱不清楚張貼廣告違反移民法，移民署訊後依移民署規定裁處17萬罰單，讓王男直呼吃不消，下次不敢了。