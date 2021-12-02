第一銀行致力於推動普惠金融，為貼近客戶投資需求，於2020年推出具備客製化推薦投資組合功能的「e-First智能理財」平台，截至今年10月，總投資市值突破6億元，投資組合中有累積報酬率最高達19％，客戶數更已突破3萬人，根據統計，全臺使用智能理財總戶數約12.5萬人，也就是每4人之中就有1位使用第一銀行e-First智能理財平台。

第一銀行為回饋客戶長期支持並慶祝平台滿週年，提供感恩週歲禮，客戶於智能理財平台下單除享有免申購手續費外，更延長「免收平台使用費」限時優惠至明(2022)年6月底。

第一銀行要做投資者最貼心的智能理財管家，透過e-First智能理財的六大投資目標，從青年時期養成儲蓄、壯年時期累積財富，以及退休後擁有財富自由的美好人生，e-First智能理財都能陪伴客戶左右，協助客戶投資理財事半功倍，「投資選目的 不用選標的」也能輕鬆達到理財目標。

年輕的客戶想存一桶金來實現夢想，只要透過e-First智能理財的「就是想存一筆錢」投資計畫，就能從市面上成千上萬檔的基金中，找出最適合自己的投資組合。而且最低每個月只要3000元就能開啟存錢計畫，搭配定期定額降低投資風險，如有餘裕則投入更多資金，創造長期投資的複利效應，早日存到夢想金。

為體恤天下父母籌備買房及子女教育金的辛苦，第一銀行e-First智能理財提供「購屋頭期款」及「子女教育基金」投資計畫，根據客戶資金目標及投資年限，協助試算每月需投入金額及專屬股債比的投資組合，客戶可依個人需求靈活調整股債比例配置。

第一銀行表示，e-First智能理財的「樂活退休規劃」為客戶使用排名前三大的投資計畫，可見國人對於退休規劃重視度提高，加上後疫情時代，在全球通膨及失業率高的動盪下，喚醒國人及早準備退休金的意識。

透過第一銀行e-First智能理財平台找出退休金缺口，選擇全臺首創的「樂齡退休月月領」投資計畫，客戶只需要輸入距離退休時間、個人風險偏好及退休後每月生活費，就能獲得專屬的投資組合建議，搭配第一銀行「退休專區」提供的「幸福退休 知識寶庫」、「退休規劃DIY」、「房子養您 銀髮樂活」等三大主題，為民眾量身試算出心中理想的退休計畫。 第一銀行以「人生週期」為出發點，協助客戶在人生各個重要階段，都能透過e-First智能理財平台的簡單操作達成不同的理財目標，成為客戶終身的理財管家，且平台全年無休地監控投資績效，若有重大金融事件須調整投資組合內容時，系統會發送再平衡通知，讓客戶隨時掌握投組績效，輕鬆理財並保有彈性。