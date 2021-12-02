安泰銀(2849)今（2）日召開股東臨時會，針對與國票金(2889)股份轉換案進行審議報告並表決，並順利以高達99.06％的贊成比率順利通過。預計待主管機關核准後訂定股份轉換基準日，完成後安泰銀將成為國票金全資子公司、但維持獨立運作架構不變。

安泰銀今日股臨會並未開放媒體進場，不過因股權集中、且大股東均贊成股份轉換案，股臨會僅費時約25分便順利通過，過程相當平和。

安泰銀1992年6月創立、1993年4月正式營運，於1995年12月上櫃掛牌、1999年9月轉上市交易，2007年11月引進私募基金隆力集團成為最大股東。目前實收資本額195.79億元，營運聚焦法金及個金2大領域，於全台設有50家分行。

國票金與安泰銀歷經超過1年磋商，10月14日宣布雙方簽訂股份轉換契約，由國票金支付現金及甲種特別股取得安泰銀全數股權、納為全資子公司，交易對價為每股17.212231元，安泰銀每股普通股可換得9.46673元現金及國票金甲種特別股0.493344股。

其中，國票金可轉換甲種特別股預定發行價格為每股15.7元、股息率3.85％，非累積型、無到期日，發行滿1年後可轉換為普通股、滿7年以利益交換（IRS）指標利率的固定加碼重設股息率，亦可依發行價買回。

安泰銀表示，為強化競爭力並發揮經營綜效，擬進行股份轉換案，預期完成後在國票金集團的豐富資源整合支持下，將使安泰銀更具競爭力，並在國票金帶領下朝向國際化發展。後續擬依相關法令規定向證交所申請下市，並於股份轉換基準日終止上市。