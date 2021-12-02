中華電(2412)近年來企業營收占比持續提升，雲端就是其中一快速成長領域，為持續壯大雲端實力，中華電發出召集令，正式啟動「2021中華電信雲端技術暨業務從業人員聯合招募」，預計將廣召百名人員。

中華電瞄準未來數位科技的發展，除積極投入人工智慧(AI)、資安、雲端與物聯網應用、數位轉型等數位服務外，為了協助企業數位轉型，提供可靠、安全並值得信賴的網路連線與專業顧問服務，近年攜手全球雲端業者AWS、Azure、Google，提供國際級專業雲端顧問服務，以協助企業規劃可擴展、高彈性、具有經濟效益的雲端服務解決方案並打造具延展性的IT架構。

2021年以來中華電除了持續加速5G建設、推廣相關5G智慧應用，為建構智能5G雲服務平台等雲端垂直應用服務，中華電信大舉招募具備雲端、IT相關技術及具備相關業務經驗的工作夥伴，協助推動公司雲端技術。

中華電除了整合資通訊領域優勢，更致力於提供友善職場環境，近期為使撫育幼兒之同仁能兼顧家庭、安於工作，新增優於法令之育兒福利。此次，因應雲端業務成長，正式啟動「2021中華電信雲端技術暨業務從業人員聯合招募」，此次職缺包含雲端行銷經理、專案經理、雲端架構師暨系統工程師等百餘名，對具備雲端、IT及業務相關人才發出召集令。