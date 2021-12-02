40歲韓國女星宋慧喬2019年與宋仲基離婚後，近日以與張基龍合拍《現正分手中》新劇強勢回歸，劇中兩人的床戲橋段引發不少話題，然而近日韓國媒體報導，宋慧喬片酬曝光，單集片酬為2億韓元，約470萬台幣，與全智賢、李英愛同等級，然而卻不敵比她晚出道金秀賢片酬的一半，也可見韓國男女不同酬的問題仍存在。

宋慧喬1996年客串電視劇《初戀》出道，但讓她正式走紅的是1999年的《順風婦產科》，2017年她與拍攝《太陽的後裔》傳出戀曲的宋仲基結婚，但婚姻關係維持不到兩年就宣布婚變。近日宋慧喬推出恢單後首部作品《現正分手中》，和小她10歲的張基龍合作，兩人戲裡火花不斷，戲外也互相稱讚敬業，互動頻繁，可見仍是收視與人氣保證。

傳聞李英愛的單集片酬也達2億韓元。（圖／達志影像）

然而據《韓國日報》報導，作為韓國A咖女演員的代表，宋慧喬近期拍攝《現正分手中》的片酬曝光，今年正式升格到2億韓元，另一方面，最近也復出的全智賢帶著新作《智異山》回歸小螢幕，媒體指出，全智賢演出該片也是出道以來第一次拿到每集2億韓元以上的片酬。

孫藝真、高賢廷的單部片酬約達1億韓元。（圖／達志影像）

據知，全智賢2013年參加《來自星星的你》時，每集片酬約為1億韓元（約235萬台幣），到《藍色海洋的傳說》時，片酬超過1億，而這次的《智異山》片酬約達2億韓元，第二片酬階級、單集酬勞超過1億韓元的還有孫藝真、高賢廷，然而宋慧喬、全智賢單集片酬今年雖都突破2億韓元，仍不敵晚出道的金秀賢，傳聞他演出新作《某一天》，單集片酬竟高達5億韓元（約1176萬台幣），是宋慧喬和全智賢的2倍多，凸顯韓國男女不同酬的嚴重差異仍存在。