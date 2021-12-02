「港湖女神」高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，引發全台關注，PTT上也已有數百篇討論，但卻有網友PO文試圖洗白林秉樞，儘管事後很快刪除文章，卻遭起底真實身分，竟是知名的「台獨機關槍」李柏璋，對此，宅神朱學恒表示，李柏璋出來道歉也不是因為什麼被騙了，而是這樣事情鬧大了，會打翻老闆派系整盤棋啦。

朱學恒今（2日）在臉書發文表示，真是夠了，民進黨連一個親密暴力案件也要出動網軍，連派系也介入；朱爆料，李柏璋現在是台南議員助理啦，不是台北助理，李出來道歉也不是因為什麼被騙了，而是這樣事情鬧大了一路追上去溯源，會打翻其老闆派系整盤棋啦。

朱指出，PTT已經整理出來，整個台南所有綠營民代李柏璋和其網軍都罵都打，台南市長黃偉哲還是主要目標，但是唯一只捧綠委陳亭妃；朱痛批，正國會台南陳亭妃跟少主林佳龍在這裡面到底有什麼利益要不要出來說一下啊？派系網軍用到這種程度，連自己同黨立委親密暴力事件也要趁機發揮，除了噁心之外不知道要說什麼。

大批網友都在其po文底下留言表示，「原來是媽祖下凡懲戒眾生」、「網軍真的好萬用，上到政策，下到打女人都能帶風向」、「這個黨的黨魂就是鬥爭」、「民進黨就是一堆用利益編織起來的團體，所以常常出現自己打臉自己的好笑事」。

綜合媒體報導，這名「CrazyWinnie」的真實身分，就是大名鼎鼎的挺綠網紅，曾參與太陽花學運的青年「台獨機關槍」李柏璋，報導中指出，李柏璋發文前，還先跟熟識的記者傳訊預告要給獨家，但訊息發出後隨即就刪除。

據《ETtoday新聞雲》報導指出，警方表示，根據LINE對話來看，研判應為林秉樞所流出，懷疑林與李柏璋有所聯繫，或透過「中間人」操作網路風向，但李柏璋可能發現擅自PO出私密對話恐衍生後續問題，因此火速刪除文章。

《鏡週刊》今（2日）報導，「CrazyWinnie」接受該媒體記者採訪時表示，自己是受託才幫忙發文帶風向，沒想到被被騙慘了；至於外界起底「CrazyWinnie」真實身份是李柏璋，他則表示，不便回應。

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