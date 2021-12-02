台中35歲男子睪丸腫大，因疫情影響就診意願，拖成5倍大巨蛋，猶如棒球大小，走路「卡卡」才就醫，竟檢查出罹睪丸癌第一期。（陳淑芬攝）

台中35歲李先生今年初發現睪丸變硬、變大，原本5月想求診，因不會疼痛，加上疫情而一再拖延，直到腫到「下面一大包」導致走路「卡卡」，10月才就醫，檢查赫然發現右側睪丸已腫到14公分大成5倍「巨蛋」，猶如棒球大小已嚴重壓迫右側睪丸，確診為睪丸癌第一期，所幸及時手術切除、搭配化療，才「蛋」定人生。

亞洲大學附屬醫院男性功能中心主任邱鴻傑表示，李姓患者今年2月發現右側陰囊變硬、變大，擔心疑惑想求診，但因疫情爆發又不想到醫院，直到蛋蛋越種越大，連走路都「卡卡」的，姿勢怪異被旁人指指點點，等疫情緩解一拖就5個月，到醫院檢查竟發現已腫5倍大，確診罹患睪丸精原細胞癌第一期。

邱鴻傑表示，睪丸癌好發於35歲以下的年輕男性先天性多為隱睪症造成；後天性可能因外傷、感染引起睪丸萎縮所致，通常患者會摸到陰囊有無痛性硬塊、陰囊沉重感、腹股溝悶痛、下背痛等症狀。不過，睪丸出現腫塊也可能是其他疾病造成，故需要由醫師透過陰囊超音波、抽血驗癌症指數、電腦斷層等方式正確診斷。

邱鴻傑強調，所幸患者雖然腫瘤相當大，但尚未轉移至淋巴組織，術後接受預防性化療後，後續只要定期追蹤即可提醒男性民眾，千萬不能輕忽睪丸腫塊的嚴重性。

邱鴻傑建議，平時可以透過睪丸自我檢查，例如正常睪丸約3至4公分，民眾可以將食指與大拇指圈住睪丸，若睪丸比圓圈大，且觸摸並不會疼痛，但卻有硬硬的感覺或不正常腫脹，都可能是睪丸癌的前兆，務必立即赴醫檢查。

邱鴻傑指出，睪丸癌的預後相當好，通常第一期精原細胞瘤5年存活率高達98％，第一期的非精原細胞瘤5年存活率也有96％，罹患睪丸癌的民眾千萬不要灰心，只要早期發現、早期治療，治癒率極高。