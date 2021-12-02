雖然大聯盟即將面臨封館，不過許多球隊還是逮住機會盡快完成簽約，稍早自由市場大物級先發投手史卓曼(Marcus Stroman)自行宣布將加盟小熊，消息也被大聯盟資深記者派森(Jeff Passan)證實，實際合約內容為3年7100萬美元，這是史卓曼生涯效力的第三支球隊。

稍早史卓曼在個人推特上發文寫說：「CHICAGO! @Cubs」簡單一段話，似乎在向外界宣布他即將加入小熊，過不久知名記者海曼(Jon Heyman)和羅森索(Ken Rosenthal)都相繼證實消息，隨後由派森報導詳細合約內容。

史卓曼也繼續在推特發文表示：「芝加哥一直是我最喜歡城市之一，這裡的文化和激情無處不在，除了在所有芝加哥的粉絲面前投球之外，也感謝這座城市每個人對我的熱烈歡迎，我能深深感覺到，讓我們開始工作吧！」看來史卓曼相當興奮。

史卓曼本季為大都會出賽33場，繳出10勝13敗自責分率3.02成績，在成為自由球員後他非常想離開球隊，因此引來紅襪、巨人、小熊、天使、大都會、水手等球隊爭搶，不過最後由小熊勝出，而目前自由市場大咖投手還剩下柯蕭(Clayton Kershaw)未確定下家。

小熊季中開始清倉大拍賣，將陣中大將幾乎都送走，包含把內野手拜耶茲(Javier Baez)交易至大都會、三壘手布萊嚴(Kris Bryant)送到巨人、終結者金柏若(Craig Kimbrel)送去白襪、外野手彼德生(Joc Pederson)送到勇士、瑞佐(Anthony Rizzo)送到洋基，宣布開始重建。