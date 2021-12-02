據大陸國家衛健委通報，12月1日0—24時，大陸新增新冠確診病例73例。其中境外輸入病例20例（廣西8例，上海3例，雲南3例，吉林2例，天津1例，廣東1例，四川1例，陝西1例），含1例由無症狀感染者轉為確診病例（在四川）；本土病例53例（均在內蒙古呼倫貝爾市）。無新增死亡病例。新增疑似病例1例，為境外輸入病例（在上海）。

內蒙古衛健委網站2日消息稱，12月1日0—24時，內蒙古自治區報告無新增疑似病例，新增本土確診病例53例（均為呼倫貝爾滿洲里市），新增本土無症狀感染者1例（為呼倫貝爾市新巴爾虎右旗）。

截至12月1日24時，內蒙古自治區現有本土確診病例185例（其中：呼倫貝爾滿洲里市151例、扎賚諾爾區32例；滿洲里市關聯確診病例2例，在通遼市科爾沁區），無症狀感染者3例（均為呼倫貝爾市新巴爾虎右旗）。均在定點醫院隔離治療，所有密切接觸者均在指定場所集中隔離醫學觀察，嚴防疫情擴散蔓延。