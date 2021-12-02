F-35 vs FC-31

中方FC-31隱形艦載戰機10月底首飛時，引發全球關注。預料它將裝備解放軍003型，還有接下來的新型航母。

《動力》（The Drive）網站1日指出，無論它未來是叫殲-35、殲-31，還是殲-21，這架艦載版戰機最受矚目的，就是座艙罩和駕駛艙。先前陸基版FC-31的座艙罩呈半球形，後方有相當的能見度。如今艦載版FC-31座艙罩和駕駛艙經徹底修改後，已沒有後方能見度。反之，它的上機身幾乎與上座艙罩後方齊平。老實說，這酷似F-35的配置，更甚於F-35A和F-35C，幾乎和F-35B的配置一樣。

有趣的是，F-35的分散式孔徑系統（DAS）雖有助於狀況覺知，掌握周遭威脅，但駕駛主要的抱怨，卻仍是沒辦法實際轉頭看現場。當然，這是交換其他高科技優勢的結果。

分析指出，儘管FC-31艦載版的設計顯然受到F-35某種程度的影響，但它似乎沒有短場/垂直起降（STOVL）的要求。美國F-35B因短場/垂直起降的設計要求，而比F-35A和F-35C付出更大的代價。

而FC-31與F-35相比，最大的契機之一，就是沒受短場/垂直起降的要求所阻礙。整體說來，起碼就中方現有的製造能力而言，相關設計應該會較有效率，價格較低廉，性能也比較高。