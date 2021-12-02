原本表態投入民眾黨左楠區初選的前媒體人劉宥廷因違反黨紀，提早出局，他直批，黨內黑箱作業。（劉宥廷提供）

台灣民眾黨昨召開中央委員會，通過2022年大選首波提名名單，其中高雄市議員提名3人，包括左楠區莊貽量、三民區李佳玲、旗鼓鹽選區劉家榮，原本表態投入民眾黨左楠區初選的前媒體人劉宥廷因違反黨紀，提早出局，他直批，黨內黑箱作業，「不會因為這次的挫折而有絲毫的動搖」，強調將以無黨籍參選到底。

左楠地區因人口增加，議員席次明年可望多1席，參選人爆炸，前媒體人劉宥廷10月初破釜沉舟辭職，決心以民眾黨身分投入左楠區議員初選，未料卻被黨部指違反程序，後續移交中評會，遭停權1年處分。

劉宥廷昨晚在粉專上吐心聲，他提到，起初準備好資料向地方黨部報備參選，未料資料卻被刻意擱置1個月，主動聯繫也都是藉故拖延、沒有下文。幾經波折最終得到的仍是這不公平的結果，既無協調程序，連一個公平、公開的初選機制都不願意給新人機會，這不是上下交征利嗎？

他直說，現在感受的是真心換絕情的結果，更認清既得利益者為了自身的利益，居然可以這麼肆無忌憚的打壓年輕人，「一個真心要為黨拼命的人，卻公然被黨內的政治鬥爭所犧牲」，一個莫須有的處份可以讓一個既得利益者繼續囂張。

劉宥廷重申，對於地方服務的心不會因為這次的挫折而有絲毫的動搖，相反的，為了左楠更好的未來，為了民眾黨更好的發展，會堅持走對的路。他強調，會以無黨籍身分參選到底。

民眾黨不分區立委兼高雄市黨部主委張其祿今受訪時說，劉宥廷今年9月才入黨，「不是有繳黨費，就可以參選」，黨有自己的一套提名機制，且他10月私自掛看板出現違紀行為，中評會調查期間，又以魚目混珠方式稱「『眾』望所歸」，因此11月24日起，已被祭出停權1年處分，若劉堅持參選到底，即嚴重違反黨紀，不排除直接開除黨籍。